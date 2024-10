STJD pune jogadores de Flamengo e Corinthians por confusão. Veja penas

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou e puniu nesta sexta-feira (18/10) os envolvidos na confusão do jogo entre Corinthians e Flamengo, pela 25ª rodada do Brasileirão. As sanções, no entanto, não são válidas para o duelo entre as equipes, neste domingo, pela Copa do Brasil.

A partida, vencida pela equipe paulista pelo placar de 2 x 1, terminou com quatro expulsões: Cacá, Yuri Alberto e o auxiliar Emiliano Díaz, pelo lado alvinegro, e Alcaraz, pelo lado rubro-negro.

Alcaraz e Yuri Alberto, foram denunciados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre “praticar agressão física durante a partida”.

No entanto, as denúncias aos atletas foram diferentes. O jogador do Flamengo foi denunciado por “desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido” e pegou 4 jogos de suspensão.

Enquanto isso, o atacante do Corinthians foi citado por “desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”, o que lhe rendeu duas partidas sem atuar.

O zagueiro Cacá também foi punido. Por segurar o pescoço de Alcaraz, o defensor do Timão recebeu duas partidas de suspensão.

Já Emiliano Díaz, auxliar-técnico do Corinthians, que havia sido expulso ao fim do jogo, foi punido com uma partida de suspensão por conduta antidesportiva, sendo enquadrado no artigo 258 do CBJD.

Outras punições

Além dos jogadores de Flamengo e Corinthians, e do auxiliar-técnico do Timão, o diretor executivo do clube paulista, Fabinho Soldado recebeu 15 dias de suspensão por desrespeitar a arbitragem, enquanto dois gandulas receberam 20 dias por retardarem o jogo.

Os dois clubes também foram punidos com multas, por conta da participação de atletas e comissão técnica na confusão, além de atrasos para o início da partida.

Confira como ficaram as punições de Corinthians e Flamengo

Yuri Alberto – Corinthians: 2 jogos de suspensão

Cacá – Corinthians: 2 jogos de suspensão

Emiliano Díaz – Corinthians: 1 jogo de suspensão

Fabinho Soldado – Corinthians: 15 dias de suspensão

Alcaraz – Flamengo: 4 jogos de suspensão

Corinthians: multa total de R$ 13 mil

Flamengo: multa de R$ 8 mil

Thiago Rezetti (gandula): 20 dias de suspensão

Alessandro da Silva (gandula): 20 dias de suspensão