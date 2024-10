Sueli Sobrinho comemora aniversário com familiares e amigos em restaurante de Rio Branco; VEJA FOTOS

Sugestões: [email protected]

Instagram @kellykley

VIVA A SUELI

Em uma noite do brilho a secretária executiva Sueli Sobrinho comemorou seu aniversário na última sexta-feira (18) no restaurante Pão de Queijo. Tudo estava impecável, animação do começo ao fim. Não poderia ser diferente, Sueli é uma pessoa extremamente animada e sua festa terminou quase amanhecendo o dia com gostinho de quero mais! Parabéns maravilhosa! Confira alguns registros por Icaro Passos.

A aniversariante com o esposo, Dr. José Wikens e a filha Isabela.

Sulei com o filho, Wikens, a nora Carolina, os netos Thor e Aurora.

Esta colunista com a aniversariante.

VEJA MAIS FOTOS:

DOUTORA

A advogada Samarah Motta defendeu na última terça-feira (22) a sua tese de doutorado na UNB, passando com louvor e adquirindo o tão sonhado título de doutora. Parabéns!

BAILE DO HAVAI

O tradicional Baile do Hawaí do QGVI Gastrobar aconteceu no sábado (19) e foi um verdadeiro sucesso! A animação ficou por conta da cantora Sandra Melo, pagode do Richard e Dj Alessandro Lima. Durante o Baile também foi comemorado o aniversário da empresária Tânia Rezende.

CRIO DAY

Você não pode perder o Crio Day da Estetic Face que acontece dia 31 de outubro com vagas limitadas!

Mais informações: 68 99600-2514

OAB -AC

O presidente da OAB-Acre Rodrigo Aiache que concorre à reeleição registrou na última sexta – feira (18) sua chapa para as eleições da OAB-AC. Em um ato que reuniu uma multidão de advogados em uma caminhada até a sede da instituição, mostrando a força do atual presidente que tem todo o favoritismo pelo bom trabalho exercido durante seu mandato .

REGISTRO

No dia 12 de outubro aconteceu a festa Via Expressa Connection, que foi um sucesso e quem registrou presença foram os defensores, Celso Araujo, Simone Santiago, seu esposo Jonathan Santigo e os amigos Julho e Renata.

Parceiros: