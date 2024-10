Tá na conta! Governo do Acre paga salário de servidores públicos ativos neste sábado

O Governo do Acre antecipou para sexta-feira (25), o pagamento, referente ao mês de outubro, dos aposentados e pensionistas e para segunda-feira (28), o dos servidores públicos ativos.

Nas redes sociais, o Governo do Acre anunciou nas redes sociais neste sábado (26), que o pagamento já está na conta para os servidores públicos ativos que recebem pelo Banco do Brasil.

A antecipação acontece em razão do Dia do Servidor, comemorado no dia 28 de outubro. “Dia do Servidor é com dinheiro no bolso”, disse Gladson.