Técnico de enfermagem é preso por abusar pacientes desacordados

O técnico de enfermagem Wesley da Silva Ferreira, de 25 anos, foi preso por suspeitas de abusar sexualmente de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) prendeu Wesley nesta última terça-feira (29/10).

Segundo a delegada Aline Manzatto, os atos de Wesley foram descobertos pela polícia após o namorado do suspeito ver as gravações dos abusos armazenadas no celular dele. As imagens foram feitas pelo próprio autor em duas unidades de saúde.

Os vídeos revelam que os estupros eram praticados contra pacientes homens, afirmou o delegado da Polícia Civil do Paraná, Tiago Dantas.

Ainda de acordo com a delegada Aline Manzatto, os agentes também realizaram buscas na residência do suspeito. No local, medicações como fentanil, quetamina e morfina foram apreendidas e, por conta disso, ele foi autuado em flagrante por furto, já que havia subtraído os medicamentos dos locais onde trabalhava.

PCPR

O celular de Wesley também foi apreendido e será encaminhado à perícia a fim de verificar a existência de outros crimes praticados como este.

As investigações da equipe também revelam que Wesley é portador do vírus HIV e que tinha ciência disso desde o ano de 2019. Ele deverá responder pelo crime de perigo de contágio de moléstia grave.

O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário e as investigações prosseguem.