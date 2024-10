A boa fase do Botafogo em 2024 reflete também na data Fifa. Com o elenco se destacando, seis nomes foram convocados, entre eles Thiago Almada, voltando a ser chamado pela Argentina.

A última vez que o argentino havia sido convocado foi em 2023, quando a Argentina fez dois amistosos contra Panamá e Indonésia. Vale lembrar que o meio-campista do Botafogo esteve presente no título da Copa do Mundo de 2022.

Além de Almada, o Glorioso teve mais cinco atletas convocados. Como de costume, Bastos, Savarino, Gatito Fernández foram chamados para suas respectivas seleções, e a dupla Luiz Henrique e Igor Jesus estão na lista de Dorival Júnior.

Convocados