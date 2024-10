TSE-AC alerta eleitores sobre tentativa de golpe via mensagens de celular

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) publicou uma nota nesta sexta-feira (4), alertando a população sobre uma nova tentativa de golpe utilizando o nome e a logomarca do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de forma indevida.



Diversos eleitores do estado têm relatado o recebimento de mensagens fraudulentas via SMS, informando supostas irregularidades no título de eleitor, acompanhadas de um link para regularização, que começa com o domínio “autorizaar.com”.

As mensagens são falsas e têm como objetivo enganar o destinatário. A Justiça Eleitoral esclarece que não envia comunicações sobre irregularidades no título via mensagem de celular, e recomenda que as pessoas não cliquem em links desconhecidos, nem realizem qualquer tipo de pagamento ou fornecimento de informações.

Para verificar a situação eleitoral, o TRE-AC reforça que os eleitores devem utilizar exclusivamente os canais oficiais da Justiça Eleitoral, que oferecem serviços gratuitos e seguros.