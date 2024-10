Ufac disponibiliza edital de novo Processo Seletivo para professor substituto

A Universidade Federal do Acre (UFAC) anuncia Processo Seletivo Simplificado para a contratação de nove professores substitutos na área de economia, que tenham graduação com especialização, mestrado ou doutorado em economia.

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos AC, PCD e N que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Sob jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais, os profissionais contratados receberão salário mensal que varia de R$ 2.937,59 a R$ 7.356,02, de acordo com a titulação.

Inscrição e seleção

Mediante ao pagamento de taxa no valor de R$ 80,00, os interessados poderão se inscrever do dia 9 até às 23h59 do dia 16 de outubro de 2024, exclusivamente via internet, no site da Universidade. Haverá isenção do valor para profissionais que se enquadrem nas especificidades presentes no edital.

Como método de seleção, será realizada prova de títulos, de caráter classificatório. Também é possível que tenha mais duas etapas, sendo escolhidas entre: prova escrita, prova prática, prova didática, seminário ou entrevista.

Em caso de empate, a preferência será dada ao candidato que tiver maior idade, conforme art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

O prazo de validade do Processo Seletivo é de um ano, contado a partir da data de assinatura do primeiro contrato, podendo ser renovado por igual período.

Demais informações podem ser obtidas por meio do edital completo disponível para consulta em nosso site.

