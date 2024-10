Universidades do Norte abrem inscrição para a seleção em Doutorado em Educação na Amazônia

O Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia (PGEDA), associação plena em rede que reúne nove universidades públicas federais e uma estadual da Região Norte (Educanorte), abriu inscrições para o processo seletivo de ingresso no curso de Doutorado para a turma de 2025.

A iniciativa oferece vagas distribuídas em três linhas de pesquisa, em seis polos regionais, que consolidam subáreas específicas da área de educação, como Formação do Educador, Práxis Pedagógica e Currículo; Estado, Políticas Públicas e Gestão da Educação e Saberes, Linguagem e Educação.

Entre as instituições participantes está a Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Federal do Acre (UFAC), Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

São oferecidas 63 vagas distribuídas nos polos de Belém, Boa vista, Manaus, Palmas, Rio Branco e Santarém. Cada polo é vinculado a docentes específicos, entre os quais professores da UNIR, que atuarão como orientadores, com temas de pesquisa alinhados às necessidades educacionais da Amazônia.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo sistema online, até o dia 19 de outubro. Já a seleção será feita em três etapas, como análise do projeto de pesquisa; prova oral; e análise do curriculum.