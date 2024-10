Uranium Filmes: Curso de direção de Cinema tem inscrições abertas em Rio Branco

O segundo módulo gratuito da oficina “Criação Audiovisual: Da Ideia ao Roteiro, do Roteiro à Filmagem”, está com inscrições abertas até 9 de outubro, até às 21h. Ministrado pelo cineasta Tiago Melo, o curso ocorre em Rio Branco, entre os dias 14 a 18, das 15h às 19h, na Filmoteca Acreana – unidade anexa à Biblioteca Pública na região central da cidade.

Durante cinco dias, os alunos experimentam noções técnicas de direção, decupagem (processo de divisão de cenas em planos de filmagem) e linguagem cinematográfica. Com o uso da câmera, eles devem aprender maneiras de como transformar a narrativa do roteiro em imagem.

No módulo anterior, dedicado ao desenvolvimento da escrita para o cinema, cerca de 200 pessoas de diversas idades e áreas de atuação se inscreveram no curso. Na época, em 2021, Melo utilizou o formato remoto para atender a demanda e cumprir as medidas de distanciamento social adotadas no país em combate à pandemia do novo coronavírus.

Agora, com aulas presenciais e exercícios práticos, a disponibilidade de vagas contempla apenas 20 candidatos para o melhor aproveitamento da turma. As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário online.

Segundo Tiago, a ideia do projeto é fazer um estudo técnico de roteiros, tanto dos filmes que serão analisados, como das ideias propostas pelos próprios alunos, para depois partir para a prática de filmagem. “A gente vai explorar a linguagem cinematográfica, independente se é com celular ou câmera de cinema, se é para o YouTube ou para a produção de um curta-metragem”, explica.

O nome do cineasta figura em festivais internacionais de cinema – Cannes, Berlim, Sundance, Veneza, Toronto, Hamburgo – nos créditos de obras aclamadas pelo público e pela crítica especializada, como Boi Neon, Azougue Nazaré, Aquarius, Divino Amor, Bacurau e Cangaço Novo.

A oficina “Criação Audiovisual: Da Ideia ao Roteiro, do Roteiro à Filmagem” é financiada pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e da Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB).