Veja famosos que perderam e ganharam eleições pelo Brasil

As eleições de 2024 surpreenderam os eleitores. Com um elenco de famosos espalhados pelo Brasil, algumas celebridades tentaram a sorte nas urnas, no último domingo (6). De jornalista a ex de Ana Hickmann, a popularidade não foi o suficiente para que eles se elegessem na Câmara.

Entre políticos estreantes, estão Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé e mãe da cantora Wanessa Camargo. Ela conseguiu 4.579 votos. Além dela, o apresentador Dudu Camargo, ex-SBT que foi demitido após uma série de polêmicas, teve 1.324 votos.

Quem também teve coragem para enfrentar o voto popular foi o ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa. O empresário foi acusado de violência doméstica e lesão corporal em novembro de 2023. Ele teve 2.246 votos.

Apesar de ter uma quantidade de votos significativos, Léo Áquilla (MDB) não se elegeu. Ela teve 15.958 votos. Vale lembrar que, na noite do dia 26 do mês passado, a candidata afirmou ter sofrido um ataque a tiros na Zona Norte da capital.

Contudo, nem todos tiveram o mesmo destino. Entre os eleitos estão Thammy Miranda, Alexandre Frota e Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabela Nardoni, que foi a segunda vereadora mais votada em São Paulo.