Ventos com mais de 80 kms atingiram Rio Branco por mais de 20 minutos, diz Friale

O pesquisador metereológico Davi Friale, comentou neste domingo (13), sobre a forte ventania que atingiram Rio Branco durante esta tarde. De acordo com o especialista, a ocasião durou mais de 20 minutos, com ventos a cima de 80 quilômetros por hora.

“Muita ventania agora em Rio Branco, quase 15h da tarde. Olha só, veja a potência dos ventos que estão a cima de 80 km/h”, destacou.

Segundo o portal O Tempo Aqui, estava previsto para a capital na data, calor abafado e chuvas pontuais em alguns pontos do Acre. Para a segunda-feira (14), o informativo aponta que o dia será de calor, sol, e nuvens, com a possibilidade de chover forte, e ocorrências de temporais no Estado.

Veja o vídeo.