Vereador é preso por dar óculos com câmera para eleitores registrarem voto

Um vereador candidato a reeleição em Ourilândia do Norte, no Pará, no último domingo (6), foi preso suspeito de entregar aos eleitores um par de óculos com uma microcâmera instalada na armação.

O objetivo da ação era gravar o número digitado na urna e, assim, provar que o voto realmente foi dado a ele. A ação do emedebista, considerada crime eleitoral, foi registrada na Delegacia do município, que iniciou as investigações e constatou a veracidade dos fatos.

A fraude foi descoberta após fiscais desconfiarem da repetição de um mesmo modelo de óculos, comprado da China, entre vários eleitores na seção de votação. Ao deixar o local de votação, eles entregavam o equipamento à equipe do vereador, recebendo o pagamento em seguida.

Segundo informações da Polícia Civil, houve outros envolvidos, acionados pela corporação para prestarem os esclarecimentos. O candidato foi posto em liberdade condicional, sob pagamento de fiança. Irmão Edivaldo, como é conhecido, foi o terceiro mais votado na cidade, com 848 votos. Ele pode ter o mandato cassado por fraude e corrupção eleitoral.

Veja o vídeo.