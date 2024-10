Vereadores aprovam abertura de crédito suplementar e valor ultrapassa R$ 20 milhões

Os vereadores de Rio Branco aprovaram, durante sessão nesta quinta-feira (10), na Câmara Municipal, quatro projetos de lei que tratam da abertura de crédito suplementar para órgãos do Poder Executivo Municipal.

Um dos projetos destina R$ 3.844.200,00 para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), já outro projeto aprovado destina um valor de R$ 12.500.000,00 para a Secretaria Municipal de Agropecuária (SEAGRO).

Além disso, também foi aprovado a abertura de crédito para o Instituto de Previdência do Município de Rio Branco (RBPREV) no valor de R$ 4.697.000,00. Além disso, houve a aprovação do repasse do restante do duodécimo para a Câmara Municipal de Rio Branco (CMRB), totalizando R$ 5.486.824,03. A soma dos valores dos projetos ultrapassa R$ 20 milhões.