Vice-governadora Mailza Assis Inaugura Guarda-Roupa Social na Casa Abrigo do Juruá

A vice-governadora Mailza Assis esteve presente, no sábado (19), a na inauguração do Guarda-Roupa Social na Casa Abrigo do Juruá, um espaço dedicado ao acolhimento de mulheres que se encontram em situação de violência.

A cerimônia foi um marco importante, refletindo o compromisso do governo com a proteção e a dignidade das mulheres em vulnerabilidade.

A vice-governadora, em sua fala, destacou a relevância do novo espaço.

“Hoje estamos entregando mais um Guarda-Roupa Social, que é especial porque aqui atendemos mulheres vítimas de violencia. Este guarda-roupa não é apenas sobre roupas; ele conta com utensílios de beleza, calçados e outros itens que trarão mais alegria e autoestima para aquelas que buscam um novo recomeço. Estamos oferecendo não só roupas, mas também dignidade e esperança”, afirmou Mailza.

O evento contou com a participação de Juvenilson Borges, representante dos Correios, que fez uma significativa doação de peças para o guarda-roupa.

“É um privilégio contribuir para uma causa tão nobre. Estamos comprometidos em apoiar iniciativas que ajudam a transformar vidas. O Guarda-Roupa Social é um exemplo claro de como a solidariedade pode fazer a diferença”, declarou Juvenilson.

Marinete Cunha, coordenadora da Casa Abrigo do Juruá, também compartilhou algumas palavras durante a inauguração.

“Estamos felizes com a instalação deste guarda-roupa, que proporcionará às mulheres um senso de pertencimento e autoestima. Agradeço a todos que tornaram este projeto possível, especialmente à vice-governadora Mailza, que sempre esteve ao nosso lado”, disse Marinete.

Com a inauguração deste Guarda-Roupa Social, a rede de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade se expande. A Casa Abrigo do Juruá se firmou como um espaço essencial para o acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas assistência material, mas também suporte emocional e psicológico.

Com a entrega deste Guarda-Roupa Social, a vice-governadora Mailza Assis reafirma o compromisso do governo do estado, com a proteção e o empoderamento das mulheres no Acre, promovendo ações que visam garantir direitos e dignidade a todas.