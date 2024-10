VÍDEO: criança de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais no Paraná

Uma tragédia ocorreu na cidade de Nova Fátima, no Norte do Paraná, na noite deste domingo, 13, quando uma criança de 9 anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais de pequeno porte. A fazendinha do local, que havia sido inaugurada um dia antes, foi alvo de ação brutal, registrada pelas câmeras de segurança.

De acordo com a Polícia Militar, o veterinário Lúcio Barreto, proprietário do hospital, acionou a equipe após encontrar mais de 15 coelhos mortos e outros animais soltos.

Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, os proprietários externos que uma criança, acompanhada de um cachorro, havia entrado no local e maltratado os animais por cerca de 40 minutos. Alguns bichos arremessados ​​foram contra a parede, tiveram as patas arrancadas e foram esquartejados.

O veterinário Lúcio Barreto descreveu o horror ao encontrar os animais mortos.

“É uma situação horrível, a gente que já há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e de repente, no dia de uma festa seguinte de Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena daquelas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza”, afirmou em entrevista.

Uma criança que mora com a avó e não tinha histórico de violência foi identificada após a análise das câmeras. Inicialmente, os proprietários pensaram que ela teria invadido o local apenas para brincar com os animais, já que havia participado da festa de inauguração no dia anterior. No entanto, a gravidade da situação foi revelada quando os vídeos mostraram os atos de crueldade.

O caso abalou a comunidade local e chamou a atenção para como lidar com o comportamento da criança envolvida no incidente.