Vídeo: festa de Andressa Urach tem barraco, quebra-quebra e expulsão

O que era para ser uma comemoração antecipada de aniversário acabou em treta, barraco, quebra-quebra e expulsão. Esse auê todo aconteceu, na madrugada desta quinta-feira (3/10), durante a festa de Andressa Urach. No meio da confusão, Juju Ferrari precisou ser contida pelos seguranças e retirada do local.

De acordo com testemunhas, tudo teria começado logo após o “parabéns pra você”, quando a produtora de conteúdo adulto fez um discurso falando de Deus. A declaração da anfitriã teria incomodado a influenciadora, que foi acusada de quebrar partes do evento.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Andressa Urach apareceu jogando bebida na rival e disparou: “Tira a barraqueira louca. Maluca. Retardada. Sempre tem um Satanás né?”, começou a dona do evento.

E continuou: “Vai falar de Jesus, o demônio detesta. Vamos continuar a festa. Oh, isso é a vida, entendeu? Essa é a lição que a gente toma. A gente faz o bem e sempre vem as lutas. O que a gente faz? Sorri e segue em frente”, garantiu.

O evento contou com a participação de Negritude Júnior, Hugo & Thiago, Jean & Gusttavo, Thiago Araújo e DJ Alef.

Após ser retirada da casa de festas, com o vestido levantado, Juju Ferrari usou os stories do Instagram para se manifestar. Em uma publicação, ela mostrou a entrada de uma delegacia e afirmou: “Os responsáveis irão responder! Não vai ficar assim”, escreveu.

Logod epois, ela desabafou: “Nada mais de surpreende depois de hoje! É difícil quando algo vem de um amigo! Ciúmes acaba com a pessoa! Solta meu anjo! Estou com muitas dores por causa do tombo. Vou descansar e pensar sobre esse circo que armaram para mim”, declarou ela, antes de completar:

“Acabei de chegar e, além das dores, ainda estou vendo pessoas falarem que eu fiz barraco! Não tenho sangue de barata e ainda bem que não me deixaram chegar até ela porque não sei nem do que seria capaz depois dessa loucura que ela fez. Só pode ser coisa mandada”, definiu.

Na última postagem, Juju Ferrari ameaçou: “Vai precisar muito de Deus mesmo porque espero que não invertam os fatos! Senão vou abrir minha boca e falar tudo de podre que sei! Cansada de fazer a amiga e só tomar no culllllll! Pensa bem no que vai falar”, encerrou.

Reflexão pré-festa: “Forte e corajosa”

Recém-solteira, Andressa Urach está prestes a completar 38 anos e resolveu fazer uma reflexão nas redes sociais, na manhã de quarta-feita (2/10). A produtora de conteúdo adulto, que recentemente anunciou a marca de R$ 4 milhões em arrecadação, relatou os momentos difíceis que superou os últimos tempos e revelou que vai viajar com o filho e a nora depois de sua festa.

“Hoje vou comemorar meu aniversário antecipado porque vou viajar com meu filho e minha nora na data do meu aniversário, dia 11 de outubro! Estava refletindo sobre a vida. Passei, nos últimos meses, momentos muito delicados que Deus sabe”, começou ela.

Em seguida, a influenciadora contou: “Sofri muito com muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal, principalmente com a morte da minha tia! Fiquei uma semana de cama e procurei ajuda médica de psicóloga!”, relatou, antes de completar:

“Tem coisas que acontecem em nossa vida que nos faz até pensar em desistir… Precisamos, às vezes, descansar a mente, chorar e viver o luto. Mas precisamos, depois, secar as lágrimas, orar e pedir ajuda de Deus para continuar…”, afirmou ela.

Logo depois, Andressa Urach continuou refletiu: “Mesmo diante de tantas decepções, temos que sempre olhar o lado bom, estamos vivos e tendo saúde mental e física recuperamos tudo que nos foi tirado”, declarou.

E finalizou: “Caiu, levanta! Seja forte e corajosa. Quando estiver sem forças, ajoelha e clama a ajuda de Deus… DEle vem tua força. Agradeça pelo hoje! Afinal, hoje você está vivo e não importa o problema. Tudo tem um propósito e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus!”.

Nos comentários, os fãs repercutiram as declarações: “Precisava ouvir isso hoje 😢❤️🙌”, disse uma. “Andressa, seu sobrenome é força. 👏😍”, elogiou outra. “Se cuida…. Fique bem.!! Saúde em primeiro lugar… Aproveite esse tempo e descanse!!”, aconselhou uma terceira. “Não desanima não, a vida é linda!”, garantiu mais uma.