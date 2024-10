Vídeo: homem agarrado a geladeira é salvo no mar após furacão Milton

A Guarda Costeira de Miami resgatou, nessa quinta-feira (10/10), um homem que estava em alto-mar a, aproximadamente, 48 km de Longboat Key, vila da Flórida, Estados Unidos, após o furacão Milton. Ele foi encontrado agarrado a uma geladeira e utilizando um colete salva-vidas por volta das 13h30 (horário local).

“Este homem sobreviveu a um cenário de pesadelo até para o marinheiro mais experiente. Para entender a gravidade das condições do furacão, estimamos que ele experimentou ventos de, aproximadamente, 75-90 mph, ondas de 20-25 pés, por um longo período de tempo, incluindo a noite. Ele sobreviveu por causa de um colete salva-vidas, seu farol localizador de indicação de posição de emergência e um refrigerador”, detalhou a oficial da guarda costeira Dana Grady.

O resgate foi feito por uma equipe de helicóptero da Estação Aérea da Guarda Costeira, após o homem conseguir falar por rádio com a estação da guarda costeira nas proximidades de São Petersburgo na quarta-feira (9/10). Ele foi levado ao Hospital Geral de Tampa para mais cuidados.

No momento do furacão, o homem estava a bordo de um barco de pesca, que ficou inutilizado em Madeira Beach, Flórida, segundo a assessora de imprensa da guarda costeira Nicole Groll informou ao jornal The Guardian.

As equipes de resgate continuam a socorrer moradores da Flórida em meio a destroços deixados pelo furacão Milton, depois que a tempestade atingiu comunidades costeiras, destruindo casas, enchendo ruas de lama e gerando uma enxurrada de tornados mortais. Pelo menos 14 pessoas morreram.

Veja o vídeo do resgate: