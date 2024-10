Vídeo: homem bate carro roubado e foge pelado do local do acidente

Um homem de 47 anos, que dirigia um carro roubado, bateu o veículo contra um muro e fugiu pelado do local. A situação inusitada aconteceu nesse sábado (12), em Anápolis, município de Goiás.

O momento foi registrado por câmeras de segurança. Nas gravações é possível ver o homem, logo após a colisão, quebrando as janelas do veículo da marca Volkswagen, modelo Saveiro. Em seguida, ele sai pela janela, sai andando, se aproxima de outro veículo estacionado, e vai embora.

Conforme a Polícia Militar, o homem roubou a Saveiro nas proximidades do acidente. A corporação também informou que o suspeito entrou em luta corporal com o dono do carro roubado e o arrastou enquanto fugia com o veículo.

O homem foi encontrado por agentes de segurança longe do local do acidente. A corporação informou que o suspeito estava sentindo dores e precisou ser levado para o hospital. Após passar por avaliação médica, o homem foi liberado e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil

Veja o vídeo: