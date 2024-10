VÍDEO: incêndio de grandes proporções destrói vegetação nas margens da BR-364

Os incêndios florestais continuam acontecendo no estado do Acre. Apenas no mês de setembro, registrou 3.855 mil focos de queimadas e incêndios florestais, segundo os dados da Plataforma BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Na tarde desta quarta-feira (2), imagens flagraram um incêndio de grandes proporções às margens da BR-364, próximo ao Aeroporto de Rio Branco. No vídeo, é possível ver uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) agindo para apagar as chamas que atingiram a vegetação da margem da estrada.

Queimadas em setembro

A quantidade de queimadas superou em 25% no mesmo período no ano passado, que encerrou com 3.075 focos. Com isso, o mês com mais queimadas em 2024 fez com que o estado superasse em nove meses todo o ano de 2023.

Apenas em 2024, foram 6.592 focos registrados pelo Inpe, enquanto 2024 teve 6.562 focos.

Dentre os mais de 3,8 mil focos de queimadas, Feijó é a cidade que mais registrou focos de incêndio em 2024, com 922 focos no mês. Em seguida, está o município de Tarauacá, com 624, e Cruzeiro do Sul, com 324 focos. A capital acreana registrou 283 focos de queimadas.

VEJA O VÍDEO: