Vídeo mostra homem matando morador de rua a pedradas em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na madrugada desta quarta-feira (9/10), o suspeito de assassinar um homem de 55 anos no centro de Brasília, próximo ao Conic. Identificado como Wanderson Carlos Gomes Pereira (foto em destaque), o acusado já havia cometido outro homicídio na região, exatamente um mês antes. As investigações revelaram que Ivanilton Moreira dos Santos dormia quando foi brutalmente atacado. O autor do crime teria enrolado pedras em um saco preto e desferido vários golpes em Ivanilton. A motivação pode estar ligada a uma quantia de dinheiro que ele havia recebido no dia anterior.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe foi acionada para verificar uma possível ocorrência de homicídio. Ao chegarem no local, os policiais constataram o óbito e acionaram a Polícia Civil, que iniciou as investigações e solicitou a presença do Instituto Médico Legal (IML) e da perícia.

Testemunhas informaram que Ivanilton era uma figura conhecida na região, costumava consumir bebidas alcoólicas, mas não apresentava comportamento agressivo. No dia anterior ao crime, ele havia recebido sua aposentadoria, o que levantou a possibilidade de uma motivação financeira para o ataque.

Investigação e prisão do suspeito

A equipe da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) foi ao local para buscar pistas, incluindo imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos. Através das filmagens, os investigadores identificaram Wanderson como o autor do crime. As imagens também mostraram Wanderson cometendo o homicídio enquanto a vítima dormia.

Veja:

Além desse crime, os policiais conectaram o suspeito a outro assassinato ocorrido no dia 9 de setembro nas proximidades do Posto da Torre, no Setor Comercial Sul. Após a identificação do suspeito, os agentes iniciaram buscas pela região central de Brasília, passando pelo Setor Comercial Sul e a Rodoviária do Plano Piloto. Wanderson foi localizado e preso na área inferior da rodoviária, próximo à plataforma E.

Ele foi levado à 5ª DP, onde foi autuado em flagrante por homicídio.

Caso esclarecido

Com a prisão do suspeito e a análise das provas, como as filmagens das câmeras de segurança e o depoimento de testemunhas, a Polícia Civil considera o caso esclarecido. A perícia também encontrou e apreendeu o objeto usado no crime. Wanderson Carlos Gomes Pereira agora responde por este homicídio e também pelo crime anterior.