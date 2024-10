A Patrulha Rodoviária da Flórida, em Tampa, resgatou um cachorro, nessa quarta-feira (9/10), pouco antes de o furacão Milton atingir o estado e devastar a cidade. Imagens mostram o momento em que os agentes param no acostamento e vão até o animal, que estava preso na cerca e na água.

Veja:

“Não faça isso com seus animais de estimação, por favor”, divulgou a Patrulha Rodoviária da Flórida (FHP).

No vídeo, um policial se aproxima do cachorro, que estava amarrado a uma cerca e parado dentro de uma poça de água funda, que chegava até a barriga do animal. O policial diz: “Está tudo bem, amigo. Está tudo bem.” Enquanto isso, o cachorro começa a latir, e o policial tenta acalmá-lo.

O Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida informou que o animal está seguro e recebendo os cuidados necessários.

“O cachorro resgatado está seguro e recebendo cuidados. Os policiais o levaram a um veterinário, onde ele foi examinado em busca de ferimentos e recebeu um atestado de saúde”, contaram.

Furacão Milton

O furacão Milton passou pela Flórida, Estados Unidos, nessa quarta-feira (9/10), destruindo cidades, com ventos fortes e chuvas intensas, e gerando vários tornados. Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de St. Lucie, pelo menos quatro pessoas morreram na região.