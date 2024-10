Vingança fatal: polícia desvenda assassinato no interior do Acre e dois irmãos são presos

A Polícia Civil do Acre finalizou a investigação sobre o homicídio de Sebastião Alves Pereira, conhecido como “Berto”, ocorrido em 2022. A investigação foi por meio da Delegacia Geral em Assis Brasil e o crime aconteceu na propriedade rural da vítima, onde ela foi surpreendida por tiros enquanto fazia uma pausa para almoçar, por volta de 11h.

A vítima foi morta enquanto trabalhava em uma cerca em sua terra. Sebastião havia sido acusado de matar seu cunhado em 2020, também na zona rural de Assis Brasil, o que se tornou o ponto central das investigações.

Segundo informações da polícia, a investigação apurou que o assassinato de Sebastião foi motivado por vingança. O mandante do crime foi identificado como Antônio Oliveira dos Santos, ex-sogro da vítima, que faleceu de causas naturais em outubro de 2023. Os executores do homicídio foram os ex-cunhados de Sebastião, J.F.S., e J.F. dos Santos, com a participação de L.F.S., que monitorou os passos da vítima no dia do crime.

Após o assassinato, os homens receberam a quantia de R$ 160 mil como pagamento e usaram o dinheiro para adquirir uma Toyota SW4 blindada, com o objetivo de se proteger de possíveis represálias por parte da família de Sebastião.

Com a autoria comprovada, a polícia representou pela prisão preventiva dos envolvidos, obtendo a decretação dos mandados pela Justiça. J.F. dos Santos e L.F.S foram presos, enquanto J.F.S., permanece foragido. Os três irmãos foram indiciados e responderão pelo crime de homicídio qualificado.