Vini Jr. deixa Top-3 de mais valiosos do mundo; veja ranking

Segundo o Football Benchmark, plataforma especializada em data e analytics, Vini jr. deixou o pódio de jogadores mais valiosos do futebol mundial. De acordo com o levantamento, Mbappé, do Real Madrid, lídera a lista num valor estimado de R$ 1,415 bilhão.

Na sequência, Haaland, do Manchester City, aparece em segundo, com R$ 1,157 bilhão. Em terceiro, Bellingham, também do Real Madrid, avaliado em R$ 1,113 bilhão. O brasileiro agora é o quarto do ranking, num valor de R$ 1,066 bilhão.

Bola de Ouro?

No dia 28 de outubro, será realizada a tradicional premiação do “Ballon D’or”, realizada pela revista France Football. Vini Jr. é um dos cotados para vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. O atacante brasileiro foi um dos indicados, além de Bellingham, do Real Madrid, Foden, do Manchester City, Harry Kane, do Bayern de Munique, Mbappé, do Real Madrid, entre outros.

Jogadores mais valiosos do mundo