Vini Jr. se torna o jogador mais valioso da história do futebol

Candidato ao troféu Bola de Ouro, Vini Jr. se tornou jogador mais valioso do mundo. O brasileiro alcançou um valor de mercado de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão).

De acordo com o site especializado em valores do mercado do futebol Transfermarkt, valor de 200 milhões de euros é histórico. Com a cifra, ao lado do norueguês Erling Haaland, Vini Jr. chegou ao valor mais alta da história do futebol.

Outros grandes nomes, como Mbappé, Messi e Neymar, completam o top 5 de jogadores mais valiosos da história do futebol. O valor de um jogador é definido pela percepção que o mercado do futebol tem relação a seu preço.

Confira a lista de jogadores mais valioso da história do futebol

Vini Jr. – 200 milhões de euros – outubro de 2024

Erling Haaland – 200 milhões de euros – outubro de 2024

Kylian Mbappé – 200 milhões de euros – dezembro de 2018

Lionel Messi – 180 milhões de euros – janeiro de 2018

Neymar – 180 milhões de euros – janeiro de 2018

Favorito para vencer a Bola de Ouro

Vini Jr. é um dos favoritos a Bola de Ouro de 2024. Durante a temporada 2023-24, o atacante conquistou, com o Real Madrid, os titulos da Champions League e do Campeonato Espanhol, sendo protagonista em ambos, marcando 24 gols com 11 assistências.

A premiação de melhor jogador do mundo da revistra France Football será entregue no dia 28 de outubro. Também concorrem ao prêmio da Bola de Ouro jogadores como Rodri, Carvajal, Erling Haaland e Bellingham.