A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha as investigações relacionadas à queda do avião da VoePass no último dia 9 de agosto, em Vinhedo (SP), ouve, nesta terça-feira (8/10), investigadores e a mãe de uma das vítimas do acidente.

O debate foi solicitado pelo deputado Bruno Ganem (Podemos-SP), responsável por coordenar a comissão. O parlamentar pretende obter informações sobre o andamento técnico e forense das investigações, com foco na atuação do Instituto Nacional de Criminalística. Entre os convidados estão Carlos Eduardo Palhares Machado, diretor do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, e Rodrigo Borges Correia, delegado da Polícia Federal e chefe do Serviço de Segurança Aeroportuária. Maria de Fátima Albuquerque, mãe de Arianne Estevam Risso, uma das vítimas da tragédia, também participa do encontro. A audiência também busca esclarecimentos sobre as políticas de segurança aeroportuária. Ganem quer entender se houve falhas nos protocolos que possam ter contribuído para o acidente, questão que será abordada pelo chefe do Serviço de Segurança Aeroportuária.