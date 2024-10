Xbox Game Pass terá 10 novos jogos de peso em outubro! Veja a lista

O catálogo do Xbox Game Pass continua sendo expandido — e agora ele ficará ainda maior na reta final de outubro. A Microsoft revelou, na última terça-feira (15), mais uma leva com 10 jogos de peso que chegarão ao serviço de assinatura da casa ainda este mês.

Vale lembrar que no início de outubro o Game Pass também recebeu grandes nomes no catálogo, incluindo MLB The Show 24, SIFU, Mad Streets, o game de cartas Inscryption e muitos outros.

Novos jogos do Game Pass em outubro

Agora, o serviço de assinatura de games da Microsoft se prepara para receber South Park: A Fenda que Abunda Força, o aguardado Call of Duty: Black Ops 6, Dead Island 2 e muito mais. Quer ver a lista completa de jogos que chegam em outubro no Game Pass? Então confira os nomes logo abaixo!

South Park: A Fenda que Abunda Força (16 de outubro) — Cloud, consoles e PC;

— Cloud, consoles e PC; Donuty County (17 de outubro) — Cloud, consoles e PC;

— Cloud, consoles e PC; MechWarrior 5: Clans – disponível em day one no Game Pass (17 de outubro) — Cloud, Xbox Series X|S e PC;

— Cloud, Xbox Series X|S e PC; Call of Duty: Black Ops 6 – disponível em day one no Game Pass (25 de outubro) — Cloud, consoles e PC;

— Cloud, consoles e PC; Call of Duty Modern Warfare 3 (25 de outubro) — Cloud;

— Cloud; Call of Duty Warzone (25 de outubro) — Cloud;

— Cloud; Ashen (29 de outubro) — Cloud, consoles e PC;

— Cloud, consoles e PC; Dead Island 2 (31 de outubro) — PC;

— PC; StarCraft: Remastered (5 de novembro) — PC;

— PC; StarCraft II: Campaign Collection (5 de novembro) — PC.

Lista de novos jogos que chegam em outubro/novembro de 2024 ao Xbox Game Pass.Fonte: Xbox

Mais informações sobre os jogos de outubro do Xbox Game Pass

Quer saber mais detalhes sobre os novos jogos que chegarão em outubro ao Xbox Game Pass? Então confira abaixo seus respectivos trailers!

South Park: A Fenda que Abunda Força (16 de outubro) — Cloud, consoles e PC

Donuty County (17 de outubro) — Cloud, consoles e PC

MechWarrior 5: Clans – disponível em day one no Game Pass (17 de outubro) — Cloud, Xbox Series X|S e PC

Call of Duty: Black Ops 6 – disponível em day one no Game Pass (25 de outubro) — Cloud, consoles e PC

Call of Duty Modern Warfare 3 (25 de outubro) — Cloud

Call of Duty Warzone (25 de outubro) — Cloud

Ashen (29 de outubro) — Cloud, consoles e PC

Dead Island 2 (31 de outubro) — PC

StarCraft: Remastered (5 de novembro) — PC

StarCraft II: Campaign Collection (5 de novembro) — PC

5 jogos deixarão o Xbox Game Pass em outubro

O comunicado no site oficial da Microsoft também revelou que cinco jogos deixarão o catálogo do Xbox Game Pass no dia 31 de outubro, sendo eles: