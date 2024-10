Zilu, Marquito e Dudu Camargo: os famosos que não se elegeram em SP

O apresentador e jornalista José Luiz Datena (PSDB) entrou nas eleições municipais de São Paulo como um dos candidatos mais conhecidos do pleito. Mas a fama do candidato à Prefeitura de São Paulo não foi suficiente para garantir um bom desempenho nas urnas e o tucano terminou com 1,84% dos votos válidos no primeiro turno das eleições municipais nesse domingo (7/10).

Assim como ele, diversos famosos concorreram a cargos eleitorais em São Paulo e também não foram eleitos.

Entre eles estão a ex-esposa de Zezé Di Camargo, Zilu Camargo; o ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Corrêa e o ex-apresentador do SBT, Dudu Camargo, que não conseguiram uma vaga na Câmara Municipal da capital. Já o filho da Gretchen, Thammy Miranda conseguiu ser reeleito.

Na região metropolitana, o ator e ex-deputado federal, Alexandre Frota foi eleito vereador de Cotia.

Outra personalidade conhecida que registrou candidatura para as eleições deste ano foi a a influenciadora conhecida pela defesa da causa animal, Luísa Mell. Ela, porém, desistiu de sua candidatura a vereadora de São Paulo pelo União Brasil em agosto.

Famosos não eleitos na capital

José Luiz Datena (PSDB) – candidato à Prefeitura – 1,84% dos votos válidos

Léo Áquilla (MDB) – candidata a vereadora – 15.958 votos

Marquito (Republicanos) – candidato a vereador – 4.801 votos

Zilu Camargo (União Brasil) – candidata a vereadora – 4.579 votos

Alexandre Corrêa (Avante) – candidato a vereador – 2.246 votos

Tandara do Vôlei (PL) – candidata a vereadora – 1.896 votos

Dudu Camargo (Republicanos) – candidato a vereador – 1.324 votos

Welington Camargo (Avante) – candidato a vereador – 746 votos

Kelly do Basquete (Podemos) – candidata a vereadora – 310 votos

Luísa Mell (União Brasil) – desistiu da candidatura

Famosos que se elegeram

Zoe Martinez (PL) – eleita vereadora – 60.272 votos

Thammy Miranda (Republicanos) – eleito vereador – 50.234 votos

Saiba mais sobre os famosos não eleitos em SP:

Datena

Outro que, enfim, estreou na política, após prometer e voltar atrás nos pleitos anteriores, é o apresentador José Luiz Datena. Ele é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. O comunicador informou ao TSE um patrimônio de R$ 38,3 milhões.

Léo Áquilla

Candidata pela oitava vez, a jornalista e youtuber Léo Áquilla (MDB) também estará na briga por uma vaga de vereadora em São Paulo. Nos pleitos anteriores, além de eleições municipais, ela concorreu também à deputada federal e estadual. Léo tem 53 anos e informou um patrimônio de R$ 839,8 mil.

Marquito

Já Marquito, outra figura que ficou famosa no SBT, por participar do programa do Ratinho, declarou um patrimônio de R$ 667,5 mil. Assim como Dudu Camargo, o humorista de 64 anos vai disputar uma vaga na câmara da capital paulista pelo Republicanos.

Esta será a sexta candidatura de Marquito. Desde 2004, ele já concorreu a vereador por Osasco, São Lourenço da Serra e São Paulo. Ao TSE, ele informou que tem Ensino Fundamental completo.

Zilu Camargo

Companheira de partido de Luisa Mell, a ex-esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, Zilu Camargo, também é uma das candidatas na capital paulista. Esta é a primeira vez que ela concorre a um cargo público. A empresária informou um patrimônio de mais de R$ 8,6 milhões.

Alexandre Correa

O ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa (Avante), também está na lista de candidatos, em São Paulo. Ele é estreante na política e declarou um patrimônio de mais de R$ 8,6 milhões.

Tandara do Vôlei

Assim como Kelly, outra esportista candidata é Tandara Caixeta, conhecida como Tandara do Vôlei. A jogadora, afastada por doping nas Olímpiadas de Tóquio, em 2020, tenta pela segunda vez uma vitória nas eleições.

Em 2022, ela se candidatou a deputada federal e, agora, pelo PL, tentará uma vaga na Câmara de São Paulo. A atleta declarou um patrimônio de mais de R$ 1,6 milhão.

Dudu Camargo

Ex-apresentador do SBT, Dudu Camargo (Republicanos) também decidiu estrear na política. O jovem de 26 anos vai concorrer a uma vaga na Câmara de São Paulo. Ele informou ao TSE que tem Ensino Fundamental completo e que “não há bens a declarar”.

Welington Camargo

Já experiente na disputa eleitoral, o cantor Welington Camargo (Avante), irmão da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, também está na briga por uma vaga na Câmara de São Paulo. Isso indica que ele disputará votos com a ex-cunhada, Zilu.

Welington, que ficou conhecido no Brasil após ser sequestrado em 1998, já foi deputado estadual em Goiás e transferiu o domicílio eleitoral nas eleições de 2020, quando se candidatou pela primeira vez a vereador por São Paulo. Ele informou um patrimônio R$ 220 mil.

Kelly do Basquete

Engrossando a fila dos esportistas candidatos, está a ex-jogadora de basquete e medalhista olímpica Kelly (Podemos). Ela também disputa uma vaga de vereadora em São Paulo. Esta é a terceira vez que ela se candidata. A atleta declarou um patrimônio de R$ 69,4 mil.

Luisa Mell

A apresentadora, conhecida pela defesa da causa animal, é uma das candidatas a vereadora em São Paulo. Filiada ao União Brasil, Luisa é estreante na política. Ela declarou ao TSE um patrimônio de mais de R$ 8,8 milhões.