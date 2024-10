Zuckerberg supera Bezos e é o 2º mais rico do mundo; saiba quem é o 1º

O magnata, empresário e filantropo norte-americano Mark Zuckerberg, CEO da Meta, tornou-se o segundo homem mais rico do mundo nessa quinta-feira (3/10) ao alcançar uma fortuna de US$ 206 bilhões (cerca de R$ 1,2 trilhão), segundo informou a empresa de tecnologia e agência financeira Bloomberg.

Dessa forma, Zuckerberg desbanca o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que caiu para a terceira posição com US$ 205 bilhões (R$ 1,1 trilhão), mas ainda fica atrás de Elon Musk, dono do X, que tem US$ 256 bilhões (R$ 1,4 trilhão).

É a primeira vez que o cofundador da empresa controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram ocupa a segunda posição na lista de bilionários da Bloomberg.

Também é a maior cifra já alcançada por ele. Só neste ano, Zuckerberg viu seu patrimônio disparar US$ 78 bilhões.

Ainda assim, o primeiro lugar no ranking segue com o fundador da Tesla, Elon Musk, que acumula US$ 256 bilhões.

Veja os 10 homens mais ricos do mundo:

Elon Musk: US$ 256 bilhões Mark Zuckerberg: US$ 206 bilhões Jeff Bezos: US$ 205 bilhões Bernard Arnault: US$ 193 bilhões Larry Ellison: US$ 179 bilhões Bill Gates: US$ 161 bilhões Larry Page: US$ 150 bilhões Steve Ballmer: US$ 145 bilhões Warren Buffett: US$ 143 bilhões Sergey Brin: US$ 141 bilhões

Com informações do G1.