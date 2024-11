22 anos de união: deputado Tadeu Hassem relembra trajetória ao lado da esposa com fotos marcantes

No último sábado (26), o deputado estadual Tadeu Hassem celebrou uma data marcante em sua vida pessoal: 22 anos de casamento com sua esposa, Higia Thais. O casal, natural de Brasileia, no Acre, compartilhou momentos emocionantes dessa trajetória que começou ainda na adolescência e se fortaleceu ao longo de mais de duas décadas de união.

O relacionamento teve início em 1999, quando ambos eram jovens. “A gente se conhece desde criança. Eu estava fora, e nas férias ia sempre para Brasileia. Foi lá que o namoro começou”, contou o deputado em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet. Após três anos de namoro, em 2002, oficializaram a relação e deram início à construção de uma família sólida.

Hoje, Higia e Tadeu são pais de dois filhos: João Victor, de 21 anos, e Thais, de 14. Para celebrar as bodas, o deputado publicou nas redes sociais um compilado de fotos antigas e recentes ao lado da esposa, destacando a trajetória de amor e cumplicidade. Na legenda, escreveu: “Celebrando os 22 anos do nosso sim, de muito amor.”

A homenagem emocionou familiares, amigos e admiradores do casal. Na publicação, as imagens contaram um pouco da trajetória compartilhada, desde os primeiros anos de casamento até momentos recentes em família.

Em conversa com este jornalista, Tadeu destacou a importância de Higia em sua vida, declarou: “Higia é minha base, minha fortaleza. Celebrar mais um ano ao lado dela é renovar o compromisso que fizemos de construir uma vida juntos.”

Atualmente, Higia ocupa o cargo de diretora do Procon no Acre e divide com o deputado a gestão de uma família baseada em respeito, união e afeto.

Veja a publicação completa abaixo: