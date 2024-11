7 jogos de Sega CD que você não jogou (e nunca vai jogar)

Não há dúvidas de que a Sega é uma empresa que estava à frente do seu tempo. Uma prova disso foram alguns acessórios lançados para Mega Drive, e dentre eles temos um que trouxe ganhos significativos para a plataforma 16 bits: o Sega CD.

É exatamente sobre ele que falaremos nas linhas a seguir, relembrando 7 jogos de sucesso da plataforma que nem todos puderam jogar. Confira a seleção e veja se estes games passaram pela sua vida.

O que é o Sega CD?

Antes de falar dos games propriamente ditos, vamos fazer uma breve recapitulação da história do Sega CD. Inicialmente, ele foi lançado apenas no Japão em 1991, chegando aos Estados Unidos no ano seguinte e nas demais regiões do mundo em 1993.

O primeiro Sega CD a aparecer nas lojas era encaixado na parte de baixo do Mega Drive. Porém, o preço alto estava afastando as pessoas do acessório, fazendo a empresa japonesa lançar uma edição um pouco mais barata que era acoplada do lado do console 16 bits.

Inicialmente, o Sega CD era acoplado embaixo do Mega Drive. (Fonte: SlashGear/Reprodução)Fonte: SlashGear/Reprodução

Além do uso de CDs, um dos diferenciais do console era a aposta em jogos com tecnologia FMV. Explicando de forma mais direta, esses são formatos de game que utilizam filmes pré-gravados para criar uma narrativa um pouco mais interativa.

Um ponto importante: até esse momento, os jogos usavam pixels em sua composição, ou gráficos com poucos polígonos. Portanto, o Sega CD não representava apenas um avanço na forma de armazenamento dos jogos, mas também na tecnologia usada neles.

Os 7 melhores jogos do Sega CD

Agora que você já conhece (ou relembrou) um pouco mais sobre o Sega CD, é hora de falarmos sobre alguns dos principais jogos para ele. Confira!

7. Final Fight CD

Final Fight CD é uma versão mais completa do clássico beat’em up. (Fonte: Time Extension/Reprodução)Fonte: Time Extension/Reprodução

Pode acabar com a cara de espanto: Final Fight de fato foi lançado em um console da Sega com essa versão Final Fight CD.

Diferente do game que chegou ao SNES, a versão disponibilizada para Sega CD é a cópia fiel do que foi visto nos fliperamas. Você podia escolher entre Haggar, Cody e Guy, jogar cooperativamente e até mesmo curtir uma abertura com vozes.

6. Snatcher

Snatcher é mais uma obra da mente brilhante de Kojima. (Fonte: The King of Grabs/Reprodução)Fonte: The King of Grabs/Reprodução

Talvez o nome Snatcher não lhe traga nenhuma memória. Porém, há grandes chances de ficar interessado por ele ao saber que foi criado por Hideo Kojima.

Snatcher é uma mistura de cyberpunk com investigação e ação. Imagine estar num mundo cheio de androides assassinos, onde você é um detetive tentando desvendar um mistério. É exatamente isso que encontra por aqui, além de várias horas de diversão.

5. Popful Mail

Popful Mail mistura elementos de plataforma e RPG em seu pacote. (Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: Amazon/Reprodução

Popful Mail foi lançado originalmente para o NEC PC-8801 em 1991, mas recebeu uma versão para Sega CD alguns anos depois.

Para quem gosta de títulos com um pouco mais de ação, Popful Mail é um jogo de plataforma que combina elementos de RPG. Além disso, é bastante lembrado pelos jogadores por conta de sua música e a dublagem.

4. Robo Aleste

É fã de jogo de navinha? Então deve conferir Robo Aleste quanto antes. (Fonte: Time Extension/Reprodução)Fonte: Time Extension/Reprodução

E dá-lhe jogo de navezinha no Sega CD! Aliás, estamos falando de um jogo com bastante qualidade, que certamente passou batido por conta da capa com arte mais simples.

Como em vários outros games do gênero, a ideia aqui é atirar em qualquer coisa que se move e não ser atingido. Porém, a missão não é fácil, já que o ritmo é frenético e sempre há inimigos passando pela tela.

Outro ponto importante: o game utiliza fatos históricos reais em seu enredo, colocando os robôs no período do Japão Feudal.

3. Lunar: Eternal Blue

Lunar: Eternal Blue é continuação caprichada para os fãs do original. (Fonte: Time Extension/Reprodução)Fonte: Time Extension/Reprodução

Eis o momento de falar com os fãs de RPG. Para brindar essa galera, vamos deixar aqui duas ótimas indicações do Sega CD, começando com Lunar.

Lunar: Eternal Blue é uma continuação de Lunar: The Silver Star, que também chegou ao Sega CD. A história aqui se passa mil anos após os eventos do original, mantendo o clássico sistema de combates por turnos e muitas áreas para explorar.

Para muitas pessoas, Lunar: Eternal Blue é considerado um dos melhores RPGs a chegar no Sega CD. E com razão.

2. Shining Force CD

Shining Force CD é remake dos dois jogos lançados para Game Gear. (Fonte: Shugmes/Reprodução)Fonte: Shugmes/Reprodução

A série Shining Force dispensa apresentações para fãs da Sega, e Shining Force CD fez direitinho a lição de casa no Sega CD.

Aqui, os combates acontecem no bom e velho estilo tático, com um número de unidades limitadas no mapa. Aliás, os confrontos são o principal foco aqui, então você não vai passar por linhas e mais linhas de diálogos na maior parte do tempo.

Ah, outro detalhe importante: este não é um game totalmente inédito. Afinal, estamos falando de um remake que traz conteúdo de Shining Force Gaiden e Shining Force: The Sword of Hajya do Game Gear.

1. Sonic CD

Sonic CD também trouxe estágios em que a progressão não é lateral. (Fonte: Retro Players/ReproduçãoFonte: Retro Players/Reprodução

A lista de um console da Sega não estaria completa sem um jogo de Sonic. E, convenhamos: Sonic CD foi além do que já havia sido mostrado no Mega Drive.

Toda velocidade esperada de um game do ouriço está aqui, com algumas adições especiais. Uma delas, por exemplo, é a possibilidade de viajar no tempo, acompanhando o mesmo estágio no presente, passado ou futuro.

Como se tudo isso não fosse o bastante, o título ainda contava com uma abertura animada. Completando o pacote, algumas músicas tinham vozes, algo até então não explorado nos games do personagem.

E para você, quais são os melhores jogos do Sega CD?