Abertura do Jifac 2024 é marcada por reconhecimento ao trabalho coletivo

Na noite desta segunda-feira, 18, foi realizada a cerimônia de abertura da edição 2024 dos Jogos do Instituto Federal do Acre (Jifac). O evento é sediado pelo Campus Tarauacá, com a organização da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil do Ifac (Dsaes), até quinta-feira, 21. A cerimônia que abriu oficialmente os jogos foi marcada por agradecimentos e reconhecimento do trabalho coletivo de servidores, colaboradores, parceiros e do empenho dos atletas.

O Jifac tem a finalidade de promover a ampla participação dos estudantes em atividades esportivas propiciando sua formação cidadã, o surgimento de novos talentos no esporte e a interação entre os campi do Instituto.

Além dos alunos e servidores dos seis campi e da reitoria, a cerimônia teve a presença de colaboradores externos, parceiros, amigos e familiares dos atletas.

Entre as autoridades, marcaram presença na abertura do Jifac 2024 o reitor do Instituto, Fábio Storch, a pró-reitora de Extensão, Luana Melo, o diretor geral do Campus Tarauacá, Denis Tomio e a prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia Nery de Lima Menezes. O ex-diretor de vários campi do Ifac, hoje professor aposentado, Sérgio Flórido, também esteve no evento onde foi homenageado pelas suas contribuições ao Ifac e ao Campus Tarauacá.

O diretor geral do Campus Tarauacá, Denis Tomio, agradeceu a todas as pessoas envolvidas na organização do Jifac 2024, destacando também a contribuição do deputado federal Jesus Sérgio na obra do ginásio. O espaço, que ainda será oficialmente inaugurado, está sendo o palco principal desta edição dos jogos. Em seu pronunciamento, o diretor também lembrou e agradeceu Neto Gaudêncio e Kennede Mesquita, que por amor ao esporte, treinaram as primeiras equipes de futsal do Campus Tarauacá, num período em que ainda não havia professor de educação física nem quadra de esportes. Finalmente, o gestor do campus fez referência ao professor Sérgio Flórido, agradecendo sua dedicação enquanto esteve a frente da unidade do Ifac.

A pró-reitora de Extensão, Luana Melo, também centrou sua fala nos agradecimentos aos servidores envolvidos na organização dos jogos e desejou uma excelente disputa aos atletas e equipes.

O reitor do Ifac, Fábio Storch, falou sobre o sentimento de gratidão e mencionou atletas presentes no Jifac que também se destacaram em outras competições dentro do estado do Acre. Ele falou sobre a importância do esporte na vida dos jovens.

O gestor ainda citou as despesas com a realização dos jogos, salientando que sua gestão não vê essas despesas como gastos, mas como investimento. “Não é gasto porque o esporte é educação, o esporte é superação e nós vamos fazer cada vez mais um Jifac melhor que o outro. Muitos jovens já saíram do Ifac para outros estados participando de regionais, participando de nacionais. E nós temos certeza que no ano que vem, junto com os nosso diretores gerais, nós vamos continuar fortalecendo o Jifac”, garantiu.

Mais de 260 atletas dos seis campi do Ifac estão em Tarauacá onde vão disputar as modalidades de atletismo, basquete, jiu-jitsu, tênis de mesa, xadrez, futsal, vôlei, handebol, vôlei de praia e basquete 3×3. Os jogos vão até quinta-feira, 21.

Neste primeiro dia dos jogos, foram realizadas as partidas de futsal e vôlei masculino e feminino no ginásio do campus. A programação segue na terça-feira com futsal, handebol, basquete, vôlei, xadrez e tênis de mesa.

Acompanhe todas as informações pela página do Jifac: https://www.ifac.edu.br/jifac/jifac

Fotos: Manassés Carvalho/Dscom