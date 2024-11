Acre recebe quase meio milhão do Governo Lula para investir em exames de pré-natal

Na edição do Diário Oficial da União da última sexta-feira (1), o Ministério da Saúde autorizou o repasse de quase meio milhão aos 22 municípios do Acre para investir em exames de pré-natal da Rede Alyne.

Os exames do Componente Pré-Natal foram estabelecidos de acordo com o registro no E-SUS mais recente (2023) para os Estados e Municípios, que indicaram a realização dos exames até 20ª semana de gestação por esse sistema.

De acordo com a portaria, o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas Secretarias Finalísticas, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

A capital Rio Branco foi a que recebeu a maior parcela, com mais de R$ 200 mil e conta com 1.473 gestantes com exames avaliados até 20 semanas.

Veja a tabela completa com os municípios: