Acreana aparece em vídeo de humorista paraibano e pede impeachment de Alexandre de Moraes

Uma acreana foi mais uma das entrevistadas pelo humorista e influenciador paraibano, Mizael Silva. Ele que tem seus vídeos viralizados, atrapalha a conversa da mulher que afirma estar falando com a mãe que mora na capital do Acre, Rio Branco.

“Estou no telefone aqui falando com a minha mãe. Eu não sou daqui. Estou contando para ela sobre o mercado daqui [Paraíba], a qualidade, porque tenho achado tudo muito bom, com preços bons”, fala a acreana.

Como de costume, Mizael afirma que é advogado do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, no qual interpreta ficticiamente, pede que a mãe da mulher mande um abraço para ele e se surpreende com a resposta dela.

“Eu quero o impeachment dele, porque ele só faz o mal para o povo brasileiro”, disse a mãe da acreana.

O humorista tem mais de 1 milhão e 200 seguidores no Instagram e mais de 2 milhões no TikTok. Somente esta publicação, teve mais de 10 mil curtidas e diversos comentários.

Veja o vídeo: