Acreana coordena marketing digital de campanha vencedora em São Paulo

Ingredi Araújo Gittens é uma profissional de marketing digital político com longa experiência atuando no Acre. Nesta eleição, foi Head digital da campanha vencedora em São Bernardo do Campo, do prefeito eleito Marcelo Lima (Podemos). A cidade é o berço eleitoral do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a 16ª maior economia do país e a 4ª maior cidade do Estado de São Paulo.

A campanha de Marcelo Lima (Podemos) em São Bernardo do Campo/SP está sendo considerada uma das mais bonitas e criativas realizadas no Brasil este ano. Para Ingredi, o grande diferencial da campanha foi a criatividade e alegria: “A conexão emocional que a campanha construiu com a cidade foi impressionante. Conseguimos criar um grande movimento levando a nossa mensagem nas redes sociais e nas ruas. Resultado do trabalho de um time de profissionais de todas as regiões do país que entregaram juntos um grande trabalho de comunicação e marketing político.”

Ingredi atuou no time de coordenação da campanha, que foi liderada por um dos marqueteiros mais premiados da nova geração do Brasil, Juarez Guedes.

Marcelo Lima (Podemos) venceu a eleição em São Bernardo do Campo no 2º turno com 55,74% dos votos válidos contra 44,26% de Alex Manente (Cidadania).

Ingredi Araújo Gittens

Especialista em Marketing Digital Político com 6 anos de experiência e atuação em campanhas eleitorais e gestão de mandatos nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país.

Juarez Guedes

Consultor de Estratégia e Marketing Político com campanhas vitoriosas e atuação em todas as regiões do país. É um dos marqueteiros mais premiados do Brasil, vencedor das maiores premiações internacionais do mercado. Professor do RenovaBR e atual Diretor Norte-Nordeste do CAMP, a principal entidade representativa do Marketing Político Nacional. Está entre os 100 mais influentes consultores de estratégia política no mundo, segundo o ranking da revista americana Washington COMPOL.