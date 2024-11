Acreana extrai da copaíba propriedades do canabidiol da maconha e cria creme regenerador para a pele

Acreana de 30 anos, nascida em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, Giovanna Cruz, está revolucionando o mercado nacional da beleza e com chances de muito em breve chegar ao exterior com a invenção de um creme, de marca patenteada e devidamente registrado na Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária).

Trata-se do “Regenera Cabocla”, um creme multifuncional feito com um blend amazônico que está disponível para venda no site www.caboclada.com.br e em 9 pontos físicos ao redor do Brasil desde junho de 2023.

Esta agitação no mercado da beleza e cuidados pessoais no Brasil e no mundo tem sido constatada pelo movimento de gigantes, como a aquisição da Avon pela Natura. Ao mesmo tempo, há uma atividade borbulhante de pequenas marcas que se posicionam em nichos e contam com o ambiente digital — e às vezes só com ele — para dialogar com o público. A empresa da acreana Giovanna Cruz é uma delas.

O creme por ela criado ativa o sistema endocanabinóide (CB2) através das propriedades do terpenóide Cariofileno (C15), presente na copaíba, uma árvore gigantesca e nativa da Amazônia predominante nas florestas do Acre, cuja essência tem notas aromáticas de pinho terroso e limão, popularmente conhecida por seus efeitos.

O óleo extraído do caule da árvore é usado, desde épocas imemoriais, pelos nativos da floresta, como antibiótico e cicatrizante natural, tanto na área externa, como interna do organismo dos mamíferos, incluindo o ser humano.

Do ponto de vista estético, o produto promove relaxamento, hidratação profunda, reposição de nutrientes e é um super antioxidante na pele, cientificamente identificada como o maior órgão do corpo humano, pois tem função de regulação e imunidade, além da proteção contra agentes externos e controle de temperatura, está exposta a alguns riscos, entre os quais o câncer de pele – o segundo mais frequente no Brasil.

Um estudo publicado no Journal of Dermatological Science revelou que o CBD pode ajudar a reduzir a inflamação, sendo eficaz no tratamento de condições como acne e psoríase. O CBD é um poderoso antioxidante, ajudando a proteger a pele contra danos causados por radicais livres e retardando os sinais de envelhecimento. Uma pesquisa no Journal of Clinical Investigation mostrou que o CBD pode reduzir a produção de oleosidade, contribuindo para a prevenção da acne. O CBD ajuda a regular a produção de óleo pela pele, promovendo equilíbrio e hidratação adequada. Isso é especialmente benéfico para quem sofre de condições como dermatite e rosácea.

Giovanna Cruz é filha de jornalista acreano e neta de tradicionais usuário da Ayahuasca, de quem ela herdou conceitos de como lidar com essências da floresta.

O caminho internacional de Giovana Cruz no segmento da beleza começou a ser pavimentado quando ela conquistou o primeiro lugar em um programa de aceleração para startups da mentoria B2 Mammy em parceria com a Google for Startups com a empresa criado por ela, a Caboclas 4i20.

Giovanna foi a vencedora da 14ª edição do programa de aceleração para startups Pulse Batch, uma ação da consultoria B2 Mammy em parceria com a Google for Startups para apoiar negócios fundados por mães e mulheres.

O concurso contou com a participação de 200 empresas inscritas voluntariamente no programa, e que foram avaliadas e selecionadas em duas etapas de “peneira”, que afunilaram primeiro 50, depois três participantes até serem nomeadas as dez finalistas. A casa B2 Mamy ofereceu ajuda personalizada de especialistas do setor, suporte independente de capital, treinamento sobre design, marketing e liderança, créditos em produtos e acesso antecipado a novos produtos e ferramentas do próprio Google como prêmio.

As classificadas para a fase final do programa puderam apresentar seus pitchs para uma banca avaliadora, que contou com a presença de membros do consulado americano, pois a B2 Mamy recebe apoio significativo da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, através da iniciativa POWER (Providing Opportunities for Women’s Economic Rise) —algo como “oferecendo oportunidades para o crescimento econômico de mulheres”, em uma sigla em inglês que forma a palavra ‘poder’.

Giovanna era esteticista em sua cidade natal, Cruzeiro do Sul, e assim nasceu seu primeiro interesse pelo mundo dos cosméticos.

“Meu conhecimento sobre plantas amazônicas foi uma herança que recebi de meus avós. O que me fez aprofundar nos estudos de plantas medicinais foi o curso de nutrição espagíria que fiz após uma vivência intensa em comunidades ayahpasqueiras”, disse Giovanna ao ContilNet.

Uma dessas comunidades ayahuasqueiras do Juruá fica no município de Rodrigues Alves, onde ela teve uma imersão de pelo menos um ano morando na comunidade. Ela é filha do jornalista Jorge Natal, que foi namorado de sua mãe, Sulamita, na juventude. O pai de Jorge Natal, senhor Aquiles Cruz, com 90 anos de idade (embora com Alzheimer), natural de Brasiléia (AC), descendente de índios peruanos, é usuário de Ayahuasca (ou Daime) desde criança.

Giovana Cruz, por parte de mãe, também é neta e filha de seringueiros que viveram nas florestas do Juruá e que só chegaram à cidade na idade adulta. Foi a primeira de sua família a sair do município de Cruzeiro do Sul para viver na região Sudeste do país, no Triângulo Mineiro. Ali ela teve seu primeiro casamento, em Uberlândia, e ali se deparou com uma biodiversidade que se conectava através da repetição de algumas espécies com as nativas de sua região originária, o Vale do Juruá, no Norte do país.

“A biodiversidade do cerrado e da Amazônia não são tão diferentes”, disse. “Você pode me mostrar uma planta uma vez só, que eu vou me lembrar dela o resto da vida”, acrescentou.

Como nasceu a empresa Caboclas 4i20, que já tem reconhecimento internacional e produz 25 itens de produtos estéticos.

Ali, no contato com as plantas, começava a nascer Caboclas4i20, uma experiência autônoma de cultivo nos canteiros da chácara em que morava para um caso de sucesso no mercado do bem-estar e saúde. Giovana e seu ex-marido tocavam uma área de 5 mil metros quadrados, “na prática, na enxada”.

Após o divórcio e o nascimento de suas duas filhas, Janaína e Maria Joana, Giovana tomou para si o desafio de empreender, unindo os saberes de sua terra com as novas possibilidades que a mata de Minas Gerais lhe apresentava e criou seus primeiros protótipos de produtos orgânicos para cuidados com o corpo.

Arriscando-se, com a ajuda de amigas, vendeu seus produtos em feiras locais por cerca de três anos até idealizar e desenvolver a fórmula de seu produto mais procurado, o Regenera Cabocla. O produto promove relaxamento, hidratação profunda, reposição de nutrientes e é super antioxidante, capaz de atenuar as linhas de expressão e inflamação na pele. O creme ativa o sistema endocanabinóide (CB2) através das propriedades do terpenóide Cariofileno (C15), presente na copaíba.

Giovana também atua como representante de Relações Públicas e COO (chefe de operações, em sigla em inglês para Chief Operating Officer) da Xah com Mariaz, uma iniciativa dedicada ao empoderamento econômico feminino e feminista pela RENEA (Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas).

A Caboclas 4i20 produz pelo menos 25 itens. “Cada cosmético tem uma base diferente, porém todos carregam em comum o blend das plantas amazônicas: copaíba, açaí e sangue de dragão”, disse ela. A base do produto é o canabidiol (CBD), uma substância canabinoide existente na folha da Cannabis Sativa, a planta da maconha, mas Giovana Cruz provou que é possível encontrar a fórmula na copaíba, cravo da índia e outras plantas

Ambas, as grandes e as diminutas empresas de saúde e beleza estão engajadas para acompanhar transformações na sociedade que se refletem no consumo, como a busca por produtos mais naturais, personalizados e que comuniquem valores. Segundo o provedor de pesquisa de mercado Euromonitor International, o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo — entram aí de cosméticos para cabelo e pele a perfumes e produtos para higiene bucal.

O país fica atrás de Estados Unidos, China e Japão (os dados são de um relatório de 2019, relativos a 2018). Na categoria de fragrâncias, os brasileiros estão em segundo lugar, atrás apenas dos americanos.

Cinco empresas concentram 47,8% do mercado brasileiro, de acordo com o mesmo relatório: Natura & Co, seguida por grupo Boticário, grupo Unilever, grupo L’Oréal e Colgate-Palmolive Co. Já o número de empresas registradas na Anvisa em 2018 era de 2.794, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). A empresa da acreana Giovana Cruz já está entre elas.

Entre 2013 e 2018, houve crescimento de 24,5% em valor de vendas no varejo em reais, mesmo tendo ocorrido uma queda de 0,3% entre 2014 e 2015; para 2023, a previsão do Euromonitor International era de um aumento de 20,6%. Já dados apresentados pela Abihpec comparando o PIB brasileiro com índices do setor mostram perdas em 2015 e 2016 ainda não compensadas pela retomada de 2017 e 2018 — embora a recuperação tenha ocorrido em ritmo mais elevado que no restante da economia.

Segundo dados da Newsletter Forbes Daily, cosméticos à base de Cannabis representam uma revolução dos benefícios do canabidiol para a pele. A cannabis está se tornando uma estrela no setor de beleza e cuidados pessoais, conquistando espaço em prateleiras de grandes marcas e nos rituais de cuidados diários de muitas pessoas.

Grandes e reconhecidas empresas como, por exemplo, The Body Shop, Colgate-Palmolive e Avon já estão adotando essa tendência e desenvolvendo produtos inovadores como os de Giovana Cruz, que aproveitam os benefícios terapêuticos dos cosméticos com canabinóides.

Ela fala da experiência com a Ayahuasca em comunidade de Rodrigues Alves

Giovanna Cruz, conhecida nas redes sociais como Gi do Acre, mesmo como de duas crianças, é também atleta, esteticista e fundadora da startups Caboclas. Ela conta que desde criança teve acesso a plantas medicinais amazônicas. Um conhecimento transmitido através de gerações, desde antes de sua bisavó. “Sem falar no meu padrinho que é um verdadeiro mago da floresta”, revela ela, se referindo a Francisquinho, um líder da comunidade ayahuasqueira de Rodrigues Alves, cidade próxima a Cruzeiro do Sul.

A partir dos movimentos de legalização da maconha, sendo a Califórnia, nos Estados Unidos, uma grande referência, Giovana passou a ter acesso à informação de que havia um óleo de uma árvore nativa amazônica que tem o mesmo efeito medicinal da Cannabis. Era a copaíba.

A partir daí, ela desenvolveu uma linha de 25 produtos em que esse óleo era a matéria prima principal. Giovana atuou durante cinco anos produzindo artesanalmente até mandar a primeira amostra do produto mais vendido para um laboratório, a fim de testar a informação de que o óleo potencializava o efeito medicinal da Cannabis. “Foi então que comprovamos, em laboratório e com o aval da Anvisa, que a substância C 15, ou cariofileno, interage com o sistema CB2 de maneira semelhante à Cannabis”, contou.

Em 2022, Giovana fez um curso online de empreendedorismo canábico e desenvolveu um modelo de negócios startups, a partir desta primeira formação, ela foi para Expocannabis Uruguay, testar seu MVP (Produto Mínimo Viável) e lá conheceu e fechou parcerias chaves que lhe permitiram ser pioneira em trazer para o Brasil a terapia com canabinóides sem prescrição médica.

“Tenho orgulho de ter patenteado o Blend CBDA, composto por quatro ativos genuinamente brasileiros que interagem no organismo dos mamíferos de maneira semelhante à Cannabis.”, disse.

Giovana já coleciona um bom número de relatos emocionantes de pessoas que se beneficiaram, de forma surpreendente, pelo efeito cicatrizante e antibacteriano do creme em lesões e queimaduras. “Fora os relatos estéticos de melhoria na elasticidade da pele, clareamento de manchas e efeitos anti-inflamatórios”, enfatiza a fundadora da Caboclas.