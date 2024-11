Acreana que vendeu a casa para pagar primeiro curso de design de sobrancelhas lança linha de produtos

A acreana Halyne Lessa, design de sobrancelhas há mais de 5 anos, tem inovado na área. Halyne é idealizadora de uma linha de produtos, que leva o nome dela, para cuidados com a sobrancelha, mas para isso, foi preciso vender a própria casa no início da carreira.

Ao ContilNet, a acreana contou como tudo começou. “Eu comecei com design com rena, depois vendi minha casa para ter o dinheiro para poder pagar meu primeiro curso de micropigmentação e graças a Deus consegui um público muito grande”, explicou.

“Eu passei por um momento muito delicado que fiquei sem dinheiro, e com duas crianças na época. Eu trabalhava fazendo cabelo e o dinheiro não estava dando. Na época eu trabalhava fazendo cabelo e o dinheiro não estava dando, foi quando umas clientes minha me falaram que eu tinha que fazer sobrancelha, mas na época não tinha curso aqui no Acre nessa área, então foi quando surgiu um workshop aqui em Rio Branco e eu fiz, comecei correndo atrás”, lembrou.

Halyne disse ainda que quando surgiu um curso de micropigmentação, ela decidiu vender a casa para pagar o curso. “Na época eu não tinha como pagar, então eu decidi vender minha casa. Paguei o curso e comecei trabalhando, construindo do zero, comprando terreno. Eu atendia as clientes em um quartinho pequeno”, disse.

A acreana construiu a casa e montou o espaço para atendimento com a renda que o trabalho como design de sobrancelha proporcionava. “Hoje eu não moro mais no Acre. Estou em Joinville, mas sempre vou ao Acre e tenho minhas clientes. Eu atendia muito na fronteira, tanto as mulheres do Alto Acre como as bolivianas. Sempre que eu venho, eu aviso minhas clientes”, explicou.

Linha de produtos

Com o trabalho de remoção a laser, a despigmentação, Halyne Lessa observou que as clientes com micropigmentação sofriam com a perda do estímulo do crescimento dos pelos, além das sobrancelhas ralas.

“Esses produtos são 100% naturais à base de óleos vegetais e essenciais. Eu estava estudando já há algum tempo sobre a linha de produtos que eu estava estudando para poder indicar alguma linha para as clientes para associar no meu tratamento a laser. Quando cheguei em Joinville, fui buscando mais oportunidade, tive mais tempo para estudar e foi quando eu desenvolvi essa formulação desses produtos à base de óleos vegetais e essenciais”, explicou.

A venda dos produtos é feita pelo Instagram de Halyne, que pode ser encontrado pelo @halyne_lessa, ou com a própria design de sobrancelhas.

Conheça o trabalho de Halyne: