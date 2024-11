Acusado de matar cowboy é transferido para PS da capital; parentes da vítima tentaram entrar em hospital

Na manhã desta segunda-feira (11), Rozimildo Paula, 49 anos, acusado de matar o jovem Arle Pereira Ribeiro, 22 anos, foi transferido do Pronto-Socorro de Sena Madureira para Rio Branco. Ele apresentava ferimentos no corpo decorrentes de disparo de arma de fogo e precisará passar por cirurgia.

Antes de sua transferência, o clima chegou a ficar tenso no hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Segundo informações, por duas vezes, parentes da vítima tentaram entrar na sala de observação provavelmente para se vingar da morte do jovem e só não lograram êxito devido a atuação dos seguranças do hospital. Até mesmo uma faca foi apreendida.

Rozimildo foi encaminhado para o PS de Rio Branco escoltado por policiais civis. Após passar pelo procedimento na capital e receber alta médica, ele será reconduzido à Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira, visto que, foi preso em flagrante.

O caso em questão, ou seja, a morte do jovem Arle ocorreu no último domingo (10) em uma propriedade que fica no ramal do 60, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. Após um desentendimento, o acusado se apossou de uma espingarda e matou Arle com um tiro nas costas.

A mulher de Arle, uma moradora de 52 anos, ainda tentou vingar a morte do esposo lá mesmo no ramal. Ela conseguiu localizar o autor que já estava fugindo pela mata e o alvejou na região do quadril. Posteriormente, ele foi preso por uma equipe da Polícia Civil.

Até agora, a polícia ainda não divulgou detalhes sobre a motivação do crime.