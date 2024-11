Adailton Cruz realiza agenda com os vereadores eleitos da área da saúde para planejar ações de fortalecimento da área em todo estado

Nesta quinta-feira (14), o deputado estadual Adailton Cruz realizou um importante encontro com os vereadores eleitos da base da saúde para discutir e planejar ações políticas voltadas à saúde pública nos municípios acreanos. O objetivo da reunião foi alinhar estratégias para impulsionar avanços na área da saúde, além de ampliar o trabalho que vem sendo desenvolvido no estado.

Estiveram presentes os vereadores Aiache, do município de Rio Branco; Fedego, do município de Feijó; Jean da Saúde, de Xapuri; e Gilson Boiadeiro, de Assis Brasil. Durante o encontro, o deputado parabenizou os vereadores pela expressiva votação e destacou a importância da união e do trabalho conjunto para fortalecer as políticas públicas, especialmente na saúde e na geração de emprego e renda.

“Esse momento de planejamento é essencial para darmos continuidade aos avanços que temos conquistado para a saúde em nosso estado. Quero garantir que todos os nossos municípios tenham acesso a emendas e apoio técnico para que possamos melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou o deputado Adailton Cruz.

Adailton Cruz enfatizou também a necessidade de continuar trabalhando na expansão do atendimento em saúde, além de buscar soluções para os desafios econômicos enfrentados pelas famílias de cada município. A reunião foi um marco importante para o futuro da saúde pública no Acre, unindo forças e criando um compromisso coletivo em prol da população acreana.