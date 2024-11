Adriane Galisteu publica fotos antigas com Ayrton Senna e faz declaração

A apresentadora Adriane Galisteu, 51, publicou algumas fotos antigas com o piloto de fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu em 1994, após as homenagens que ele recebeu durante o Grande Prêmio de São Paulo, no último domingo (3), no Autódromo de Interlagos.

Adriane, que se relacionou com Senna de 1993 até a morte dele, prestou uma homenagem ex-namorado nas redes sociais.

Ela publicou algumas fotos antigas do casal, além de um registro da homenagem de Lewis Hamilton, que pilotou a McLaren MP4/5B, maquina com a qual Senna foi campeão do mundial de 1990, e segurou a bandeira do Brasil.

“Um domingo emocionante, foram tantas homenagens lindas, até a chuva foi para você, e a trilha sonora não podia ser outra…”, escreveu ela em uma publicação no Instagram.

A publicação da apresentadora foi acompanhada pela música “Two Hearts” [Dois Corações], de Phil Collins.