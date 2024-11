Advogada acreana registra BO contra apoiadores de Aiache por divulgação de conteúdo pessoal antigo

A advogada Fernanda Catarina, de Rio Branco, registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (07/11) contra apoiadores da Chapa 7, liderada por Rodrigo Aiache, após o vazamento e divulgação de uma postagem pessoal antiga em grupos de WhatsApp ligados à campanha eleitoral da classe de advogados.

Segundo o boletim, as mensagens difamatórias, compartilhadas por apoiadores da chapa, incluem imagens de uma publicação que Fernanda fez há três anos em sua rede social Twitter.

Na ocasião, a advogada descreveu de maneira bem-humorada um incidente pessoal que, até então, se sentia confortável em compartilhar em um espaço privado.

Logo no início da manhã, Fernanda foi alertada sobre o uso do conteúdo por uma amiga. Em nota sobre o caso, a advogada expressou seu desapontamento com a situação.

“Encontrei destacada uma postagem que fiz na minha rede social Twitter há três anos atrás, local em que, até então, eu me sentia confortável em narrar de forma humorada os acontecimentos do meu cotidiano. Nunca imaginei que algo extremamente íntimo e pessoal fosse ser utilizado de forma política por alguém ou grupo, na intenção de me deslegitimar como profissional e invalidar toda a trajetória de contribuição para advocacia”, desabafou Fernanda.

Ela afirmou ainda que, como mulher e única provedora de si mesma, enfrenta desafios que tornaram a exposição especialmente difícil. “Mesmo tendo consciência disso, tem sido difícil lidar com a exposição; mesmo sabendo que vítimas de atos como esses não têm culpa, eu me sinto culpada e impotente”, finalizou.

Fernanda solicitou a responsabilização dos envolvidos que teriam enviado as imagens para grupos da campanha e espera que a ação na Justiça possa frear novos ataques e preservar sua imagem e trajetória profissional.