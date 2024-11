Al-Sadd x Al-Hilal Palpites – Onde Assistir, Horário e Escalações 26/11

Al-Sadd e Al-Hilal se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada da Champions League da Ásia 2024/25. O duelo acontecerá nesta terça (26/11), às 13:00 (horário de Brasília), em Doha, no Jassim Bin Hamad Stadium.

O time do Al-Sadd quer continuar invicto, enquanto a equipe do Al-Hilal quer manter os 100% de aproveitamento na competição.

Confira nosso palpite para o jogo do Al-Hilal hoje, saiba onde assistir o jogo ao vivo e veja as prováveis escalações para o confronto de hoje entre Al-Sadd e Al-Hilal. Será que o brasileiro Neymar vai estar em campo hoje?

Análise de confrontos de Al-Sadd x Al-Hilal

As duas equipes se enfrentaram em apenas 15 oportunidades na história, com 4 vitórias do Al-Sadd, 3 empates e 8 vitórias do Al-Hilal.

No último confronto disputado, o time do Al-Sadd venceu por 3×2 fora de casa pela Arab Club Champions Cup 2023, porém, este é um torneio de pré-temporada.

Os últimos 2 duelos oficiais aconteceram pela semifinal da Champions League Asiática 2019, com vitória do Al-Hilal por 4×1 fora de casa, e derrota do Al-Hilal por 4×2 em casa.

A equipe do Al-Sadd possui apenas uma vitória como mandante, com mais 2 empates e 4 derrotas.