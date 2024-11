Alarmante! Município do Acre já registrou quase 40 casos de abuso sexual só em 2024

O Conselho Tutelar de Sena Madureira divulgou nesta semana um levantamento sobre os casos de abuso sexual registrados oficialmente neste ano. Os dados apontam que até o final de outubro, 36 casos haviam sido confirmados, cenário que é considerado preocupante.

De acordo com Emerson Espíndola, conselheiro tutelar de Sena Madureira, é preciso o engajamento de toda a sociedade para que esse tipo de crime seja combatido. Em alguns casos, o autor é do próprio convívio da família (pai, padrasto, tio, avô, etc).

“Esse é um número que nos assusta. Por outro lado, não podemos baixar a guarda. Faço um alerta para que possamos tomar cuidado com os nossos adolescentes. São 36 casos oficiais, mas tem aqueles que não chegam ao nosso conhecimento, então, esse número tende a ser maior. Pedimos que a população denuncie esses casos para que os direitos dos nossos adolescentes sejam garantidos”, comentou.

As denúncias podem ser feitas ao 190, da Polícia Militar, disque 100 ou no próprio número do Conselho Tutelar que é: (68) 99983 8058.

Os casos registrados envolvem vítimas tanto da zona urbana quanto da rural.

No que tange às prisões dos envolvidos, a polícia conseguiu efetuar algumas e outros casos estão sendo investigados.

Um exemplo evidente sobre as punições para quem comete tal crime é de um técnico de futebol. Ele foi denunciado por abusar dos jogadores (menores de idade) e até hoje se encontra trancado no presídio de Sena Madureira.

“Esse é um tipo de crime que traumatiza os adolescentes, deixando marcas para o resto da vida. É por essa e outras razões que o combate tem que ser firme”, completou Emerson.