Altaneira lança app de chopp no Acre com evento e desconto exclusivo para clientes; confira fotos e vídeos

A Cervejaria Altaneira realizou nesta quinta-feira (31) o evento de lançamento do seu novo aplicativo exclusivo de pedidos de chopp, no Jurupará Center Ville, em Rio Branco. A ocasião reuniu comunicadores, influenciadores e jornalistas, celebrando a chegada da plataforma que permite aos consumidores fazer pedidos de barris em tamanhos e modelos variados, com choperas elétricas e a gelo.

Luan Eduardo, gerente da Altaneira, celebrou a inovação e a importância do apoio dos parceiros no discurso de lançamento: “A Altaneira pensa em todos os momentos dos nossos clientes, e o lançamento deste aplicativo é mais um passo nesse caminho. Quero agradecer a cada um de vocês, pois é através de sua parceria que chegamos a cada lar. Vocês são uma fatia muito importante para nós e valorizamos cada colaborador.”

Eduardo ainda destacou os tipos de produtos oferecidos: “Hoje trabalhamos com três tipos de chopp: o Pilsen, o Premium e o Chopp de Vinho. Pensamos tanto em nossos consumidores quanto em eventos particulares, permitindo o atendimento em todo o estado do Acre, não apenas em Rio Branco.”

Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Irineia Barbosa Aielo, publicitária e responsável pelas relações públicas do grupo, expressou sua gratidão a todos os presentes e parceiros:

“Este aplicativo é um marco para a Altaneira, e é uma alegria ver tanta gente que fez e faz parte da nossa história. Agradecemos especialmente à imprensa, aos influenciadores, aos jornalistas e a todos os parceiros que acreditam no nosso trabalho e vieram prestigiar este momento. Pensamos em cada detalhe dessa plataforma para oferecer praticidade aos nossos clientes, garantindo que o chopp chegue com qualidade até onde eles estiverem.”

Como benefício de inauguração, o primeiro cliente a realizar um pedido pelo aplicativo receberá 15% de cashback, além de um desconto exclusivo. A novidade busca trazer mais comodidade aos amantes de chopp, com entregas disponíveis até mesmo em áreas rurais.

