Análise: Flamengo tem atuação que não dá a 2019 o descanso merecido

Depois de uma recepção especial por parte dos torcedores (veja no vídeo abaixo), o Flamengo começou com tudo, mas o primeiro ataque do jogo foi do Atlético-MG. Plata, que oscilaria bastante durante a partida, foi fazer um recuo e errou. Hulk, em vez de tentar levar para a perna boa, cortou para a direita e acabou bloqueado por Léo Pereira. O Galo não seria mais o mesmo durante o jogo todo.

O 4-3-3 ou 4-5-1 de Filipe Luís fez muito rubro-negro acreditar num time que atacaria a qualquer custo e de forma desordenada. Errou rude quem pensou dessa forma. Só deu Flamengo. O Atlético só foi respirar no fim do jogo após um gol em lance fortuito. A defesa se comportou muito bem, e a marcação alta dos atacantes e meias funcionou bem demais.

O Flamengo via Alex Sandro, figura fundamental na vitória, resguardar-se um pouquinho diante do pé esquerdo de Scarpa, enquanto Gerson, Wesley e Gabigol se preparavam para transformar o lado direito do ataque rubro-negro no mapa da mina.

Regente, presente… Gerson

Dessa forma, o Flamengo chegou ao primeiro gol. Aos 10 minutos de jogo, Luís Roberto narrou que o “regente e presente” Arrascaeta abria o placar. Mas o maestro da jogada foi Gerson. O Coringa, ainda na intermediária defensiva, recebeu de costas para marcação passe de Léo Ortiz e, como no futebol de salão, girou de uma forma que desarmou o bloco alvinegro.

Ele esticou para Wesley, que, apesar de insistentes pedidos de Arrascaeta e da arquibancada por um passe na ponta direita, resolveu escolher o timing certo para entregar a Michael. O Robozinho também tocou na medida para Gabigol bater. Arrasca, que pedira o passe e tinha eco na arquibancada, estava esperto para pegar o rebote de Everson: 1 a 0.

Ele acredita e acreditam nele

Como sobrava no jogo, o Flamengo contava os minutos para o segundo gol. Veio de forma meio despretensiosa. Após um lançamento de Léo Ortiz, que atuava muito bem, na ponta direita, Plata raspou de cabeça, e a bola se ofereceu para Gabigol.

O camisa 99, que ainda não havia marcado com a bola rolando desde a chegada de Filipe Luís e tentava se reencontrar com o bom futebol, resolveu acreditar na jogada. Dominou de esquerda a casquinha de Plata e avançou rumo à baliza atleticana. Embora Michael, mesmo distante fechasse pela esquerda, Gabigol ignorou o momento de pouca confiança e bateu. Gol do Flamengo.

Boa parte da arquibancada não correspondeu, muitos imaginavam um impedimento. Quando o telão mostrou que Lyanco tinha dado condição ao camisa 99, o Maraca explodiu. Gol de quem acredita mesmo quando muitos não acreditavam. Sorte dele é que a maior parte da torcida sempre acreditou: 2 a 0.