Angélica revela que Boninho quase desmaiou ao saber de sua gravidez

Angélica ainda revelou que sempre quis ser mãe, mas que não falava sobre isso com seus ex-namorados. Ao engrenar o romance com Luciano Huck, com quatro meses sentiu que havia algo com seu corpo. Atualmente, o casal tem três filhos: Joaquim, de 18 anos, Benício, de 16, e Eva, de 12.

“Avisei para Luciano que estava grávida, mas ele já sabia. Sempre fui muito próxima dos meus pais e da minha irmã e hoje em dia me pego agindo como meus pais. Quando Joaquim nasceu, eu virei outra pessoa, descobrir que era uma boa mãe”, disse a apresentadora.

A artista ainda falou sobre a felicidade com sua família. “O [filho] mais velho em pouco tempo vai sair de casa. Mas uma coisa não mudou: o amor que eu tenho pela família. A maior felicidade que existe é estar em casa com todo mundo ao redor, um com a namorada, outro fazendo dever, Luciano dormindo no sofá, os cachorros destruindo tudo. Isso para mim é felicidade”, garantiu.