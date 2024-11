Artistas reagiram às indicações do Grammy 2025 nesta sexta-feira (8). A maior premiação de música da indústria ocorre em 2 de fevereiro de 2025, na Crypto.com Arena, localizada na cidade norte-americana de Los Angeles.

Nomes como Anitta, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Miley Cyrus, Troye Sivan e Gracie Abrams foram às redes sociais comentar as nomeações.

Em seu Instagram, a artista publicou um vídeo onde dança “Funk Generation”. “O funk brasileiro chegou ao Grammy internacional. Bom dia”, escreveu ela.

Sabrina Carpenter celebrou as oito nomeações com uma série de vídeos onde aparece gritando e chorando muito. Ela é a segunda mais indicada do ano, ficando atrás apenas de Beyoncé.

“Este é o primeiro ano em que assisto à transmissão ao vivo onde ouvi meu nome! Eu estaria mentindo se dissesse que não sonhei com esse dia a minha vida inteira, então estou cheia de gratidão – Obrigada!”, escreveu na legenda. A artista tem dez anos de carreira e seis álbuns de estúdio lançados, mas foi com “Espresso”, do álbum “Short n’ Sweet” que alcançou as principais paradas.

Billie Eilish recebeu sete indicações com o disco “Hit Me Hard And Soft”. “Loucura, muito obrigada”, escreveu ela nas redes sociais.

Miley Cyrus, por sua vez, foi indicada pela colaboração com Beyoncé em “II Most Wanted”. Juntas as duas concorrem na categoria Melhor Duo Country. Nas redes sociais, Miley comemorou o fato de que a colega foi a recordista da edição. “Pilotas de espingarda para sempre! Eu te amo, Beyoncé, parabéns por todas as suas merecidas indicações!”, escreveu.

Troye Sivan concorre à categoria de Melhor Gravação de Pop Dance com a faixa “Got Me Started”. “Minha voz dói de tanto gritar”, celebrou ele.

Já Gracie Abrams, concorre com “Us” na categoria Melhor Duo de Pop. A música é uma colaboração com Taylor Swift. “Gritando, claro. Nós, Taylor Swift”, escreveu.