Aos 65 anos, Gretchen ironiza haters após cirurgia e fala de novo procedimento: “mulher bem comida”

A cantora Gretchen, aos 65 anos, voltou a ser assunto nas redes sociais nesta semana ao mostrar os curativos no rosto após mais uma cirurgia plástica. Sempre bem-humorada, a artista usou os stories do Instagram na sexta-feira (15) para rebater críticas de haters e brincar com o momento. “Botei meus curativos de novo! Uma mulher bem amada indo na academia não quer guerra com ninguém. Desinchando então? Aí é que ela se ama mesmo!”, comentou.

Após publicar uma foto sem as bandagens, internautas compararam a cantora ao personagem “Fofão”, mas Gretchen não deixou barato. “Já estou indo atrás do balde que eu chutei ali no Brasil e desde anteontem que estou firme na academia”, disparou, arrancando risadas dos fãs.

A cantora ainda tranquilizou os seguidores, dizendo que o resultado da cirurgia está próximo de ser revelado. “Está quase, hein? Está quase! Acho que domingo eu consigo mostrar um pouquinho desse resultado”, completou.

Gretchen também foi destaque neste sábado (16), ao participar do Altas Horas, em uma edição especial que homenageou os anos 70, década que marcou o início de sua trajetória artística. Durante o programa, a “Rainha do Bumbum” relembrou o sucesso “Freak Le Boom Boom” e revelou curiosidades sobre sua carreira.

Antes de subir ao palco, Gretchen contou ao apresentador Serginho Groisman que foi a responsável por ensinar as habilidades de dança ao marido, Esdras de Souza, de 52 anos. O saxofonista participou da apresentação ao lado da cantora, levando o público ao delírio com a performance.

Casados desde 2020, Gretchen e Esdras já renovaram os votos três vezes, com a última cerimônia ocorrendo em 2023, celebrada por um pajé na Ilha do Marajó, no Pará. O casal também divide a rotina de shows e turnês, incluindo apresentações internacionais.

Gretchen segue mostrando que, além de ícone da música e da dança, mantém o bom humor e a autenticidade que conquistaram gerações de fãs.