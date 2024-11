Catarinense é identificado como dono do carro que explodiu na Praça dos Três Poderes

O carro que explodiu na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta quarta-feira (13/11), pertence a Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, um chaveiro que havia deixado sua cidade natal, Rio do Sul, em Santa Catarina, há meses. Francisco partiu para uma longa viagem pelo país, passando por diferentes estados e cortando contato com familiares devido a questões pessoais.

A explosão causou a morte de uma pessoa no local, embora a identidade da vítima ainda não tenha sido confirmada. Testemunhas disseram ter visto uma pessoa lançando um artefato explosivo na direção do Supremo Tribunal Federal (STF), o que levou as forças de segurança a bloquear toda a região da Praça dos Três Poderes. O acesso ao local permanece restrito enquanto autoridades conduzem buscas para verificar a presença de outros explosivos.

Francisco Wanderley, que chegou a ser candidato a vereador em Rio do Sul pelo Partido Liberal (PL) em 2020, tinha uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilhava opiniões contundentes sobre temas políticos. Esse perfil público tem atraído a atenção para o caso e levanta questões sobre o possível envolvimento do dono do carro no ocorrido.

Veja o vídeo: