Apoiadores de Rodrigo Aiache e Marina Balandi montam tendas próximo à OAB no dia das eleições

Acontece nesta sexta-feira (22) a eleição que vai escolher quem deve ocupar a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) pelos próximos dois anos, no biênio 2025/2026.

Concorrem ao cargo o atual presidente, Rodrigo Aiache, pela chapa 7, e a advogada Marina Belandi, com a chapa 5.

A votação por urna eletrônica acontece desde 8h e vai até às 17h, na sede da OAB em Rio Branco e nas subseções do interior do estado. Estão aptos a votar advogados regularmente inscritos e em dia com a instituição.

Na Alameda Ministro Miguel Ferrante, que dá acesso à sede da OAB na capital, apoiadores dos dois candidatos estão concentrados em duas tendas, uma ao lado da outra. Eleitores de Marina vestem azul e apoiadores de Aiache usam amarelo.