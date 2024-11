Mais de 2 mil advogados escolhem nesta sexta-feira o novo presidente da OAB/AC

Advogados do Acre participam de eleição para a nova presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre (OAB/AC), nesta sexta-feira (22).

A votação ocorre das 8h às 17h na sede da OAB em Rio Branco e também nas subseções localizadas no interior do estado, incluindo Cruzeiro do Sul, Tarauacá e outras cidades.

As chapas que concorrem à eleição da OAB-AC são:

Chapa 5: “OAB em Defesa da Advocacia” , com candidato à presidência Marina Belandi e vice-presidente Adriano Iurconvite;

Chapa 7: “União para Seguir Avançando”, com candidato à reeleição Rodrigo Aiache e vice-presidente Thaís Moura.

As duas chapas concorrem a condução do triênio 2025/2027.

Ambos os candidatos têm propostas distintas sobre gestão e melhorias para a advocacia local.

Espera-se a participação de aproximadamente 2.400 advogados aptos a votar, número que ainda precisa ser confirmado.

O processo eleitoral contará com suporte presencial e cédulas para registrar as escolhas dos profissionais, além de que o colégio eleitoral será composto por todos os advogados e advogadas adimplentes

A eleição ocorre em um momento de debates intensos na OAB/AC, marcados por temas como liberdade de expressão e transparência administrativa.

O resultado definirá não apenas a liderança para os próximos anos, mas também os rumos de uma entidade fundamental para a classe advocatícia do estado.

É válido lembrar que houve a suspensão de audiências e prazos processuais nos tribunais, com o deferimento aceito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14).